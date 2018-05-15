Три футболиста РФПЛ попали в расширенный список сборной Ирана на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш определился с предварительным составом футболистов для подготовки к чемпионату мира 2018 года, сообщает "Советский спорт"

В число приглашенных футболистов вошли три игрока чемпионата России — форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун, полузащитник пермского «Амкара» Саид Эзатолахи и защитник грозненского «Ахмата» Милад Мохаммади.

Вратари: Алиреза Бейранванд ("Персеполис"), Сайед Хоссейн Хоссейни ("Эстегляль"), Рашид Мазахери ("Зоб Ахан"), Амир Абедзаде ("Маритиму", Португалия);

Защитники: Рамин Резаэян ("Остэнде", Бельгия), Вурия Гафури ("Эстегляль"), Стивен Бейташур ("Лос-Анджелес", США), Джаляль Хоссейни ("Персеполис"), Мохаммед Реза Ханзаде ("Падиде"), Мортеза Пурлиганджи ("Аль-Садд", Катар), Мохаммад Ансари ("Персеполис"), Педжман Монтазери ("Эстегляль"), Маджид Хоссейни ("Эстегляль"), Милад Мохаммади ("Ахмат", Россия), Омид Нурафкан ("Эстегляль"), Саид Агали ("Сепахан"), Рузбех Чешми ("Эстегляль");

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Ирана встретится с командами Марокко, Испании и Португалии.

Ранее сообщалось, что в расширенный состав сборной Хорватии по футболу на чемпионат мира 2018 года вошли два игрока Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).