Ещё
Три футболиста РФПЛ попали в расширенный список сборной Ирана на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Три футболиста РФПЛ попали в расширенный список сборной Ирана на ЧМ-2018 

Газета.Ru 15 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Ирана по футболу Карлуш Кейруш определился с предварительным составом футболистов для подготовки к чемпионату мира 2018 года, сообщает "Советский спорт".
В число приглашенных футболистов вошли три игрока чемпионата России — форвард казанского «Рубина» Сердар Азмун, полузащитник пермского «Амкара» Саид Эзатолахи и защитник грозненского «Ахмата» Милад Мохаммади.
Вратари: Алиреза Бейранванд ("Персеполис"), Сайед Хоссейн Хоссейни ("Эстегляль"), Рашид Мазахери ("Зоб Ахан"), Амир Абедзаде ("Маритиму", Португалия);
Защитники: Рамин Резаэян ("Остэнде", Бельгия), Вурия Гафури ("Эстегляль"), Стивен Бейташур ("Лос-Анджелес", США), Джаляль Хоссейни ("Персеполис"), Мохаммед Реза Ханзаде ("Падиде"), Мортеза Пурлиганджи ("Аль-Садд", Катар), Мохаммад Ансари ("Персеполис"), Педжман Монтазери ("Эстегляль"), Маджид Хоссейни ("Эстегляль"), Милад Мохаммади ("Ахмат", Россия), Омид Нурафкан ("Эстегляль"), Саид Агали ("Сепахан"), Рузбех Чешми ("Эстегляль");
Полузащитники: Саид Эзатолахи ("Амкар", Россия), Масуд Шоджаи (АЕК, Греция), Ахмад Абдуллахзаде ("Фулад"), Саман Годдос ("Эстерсунд", Швеция), Мехди Тораби ("Сайпа"), Ашкан Дежага ("Ноттингем Форест", Англия), Омид Эбрахими ("Эстегляль"), Эхсан Хаджсафи ("Олимпиакос", Греция), Али Карими ("Сепахан"), Соруш Рафиэи ("Аль-Хор", Катар), Али Голизаде ("Сайпа"), Вахид Амири ("Персеполис");
Нападающие: Алиреза Джаханбахш (АЗ «Алкмар», Нидерланды), Карим Ансарифард ("Олимпиакос", Греция), Мехди Тареми (Аль-Гарафа", Катар), Сердар Азмун ("Рубин", Россия), Реза Гучаннеджад ("Херенвен", Нидерланды), Кавех Резаи ("Шарлеруа", Бельгия).
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Ирана встретится с командами Марокко, Испании и Португалии.
Ранее сообщалось, что в расширенный состав сборной Хорватии по футболу на чемпионат мира 2018 года вошли два игрока Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).
Газета.Ru: последние новости
Банк России представил памятную купюру к чемпионату мира по футболу Неймар останется в "ПСЖ" Лопыревой нравится Месси
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцам дали странные советы на время ЧМ-201836
ФИФА решила судьбу российских футболистов67
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие104
Названа причина гибели потерявших сознание парашютистов39
Правозащитники потребовали бойкотировать ЧМ в России
Видео
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
00:28
ФИФА решила судьбу российских футболистов
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:57
Британцы устроят «третью мировую» на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:32
ЦБ представил новую банкноту
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:35
Кабаева оголилась на важном мероприятии
Летние виды спорта
00:12
Убил и выпил: спортсмена на BMW отправили в СИЗО
Летние виды спорта
00:33
«Настоящий кошмар»
Футбол
01:11
России пригрозили третьей мировой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:38
В график отключения воды вписали ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:46
Смертельный прыжок парашютистов попал на видео
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение