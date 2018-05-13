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«Эспаньол» разгромил «Малагу»
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«Эспаньол» разгромил «Малагу» 

Soccer News 3 часа назад
Фото: Soccer News
В матче 37-го тура чемпионата Испании "Эспаньол" на своем поле крупно победил "Малагу". Благодаря этой победе "Эспаньол" поднялся на 13 место в Ла Лиге, уже вылетевшая "Малага" осталась на последней позиции.
"Эспаньол" — "Малага" — 4:1 (3:1) Голы: Морено, 8 — 1:0, Гарсия, 27 — 2:0, Баптистао, 30 — 3:0, Гонсалес, 39 (с пенальти) — 3:1, Пьятти, 79 (с пенальти) — 4:1  "Эспаньол": Лопес, Налдо, Вила, Лопес, Лопес Сильва, Санчес, Дардер (Марк Рока, 71), Мелендо (Пьятти, 59), Морено, Гарсия (Хурадо, 82), Баптистао.
"Малага": Андрес Прието, Эрнандес, Диего Гонсалес (Лопес, 46), Росалес, Микел, Итурра, Гонсалес, Лестьенн (Бастон, 59), Саксесс (Буэно, 80), Ролан, Эн-Несири.
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