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Защитник «Барселоны» может пропустить ЧМ
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Защитник «Барселоны» может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Официальный сайт «Барселоны»
Защитник "Барселоны" и сборной Бельгии Томас Вермален получил травму подколенного сухожилия в игре 37-го тура чемпионата Испании с "Леванте" и может пропустить чемпионат мира по футболу, который пройдет в России этим летом. Об этом сообщает "Советский спорт".
32-летний Вермален вышел в стартовом составе каталонского клуба, но на 31-ой минуте был заменен из-за повреждения.
Бельгиец уже прошел медицинское обследование, и в скором времени станет известна серьезность его травмы.
В текущем сезоне Вермален провел за "Барселону" 14 матчей и отдал одну результативную передачу.
Чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Бразилии Алвес пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.
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