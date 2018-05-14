Защитник «Барселоны» может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник "Барселоны" и сборной Бельгии Томас Вермален получил травму подколенного сухожилия в игре 37-го тура чемпионата Испании с "Леванте" и может пропустить чемпионат мира по футболу, который пройдет в России этим летом. Об этом сообщает "Советский спорт".

32-летний Вермален вышел в стартовом составе каталонского клуба, но на 31-ой минуте был заменен из-за повреждения.

Бельгиец уже прошел медицинское обследование, и в скором времени станет известна серьезность его травмы.

В текущем сезоне Вермален провел за "Барселону" 14 матчей и отдал одну результативную передачу.

Чемпионат мира — 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Бразилии Алвес пропустит ЧМ-2018 из-за травмы.