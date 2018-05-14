Армия фанатов из США станет самой многочисленной на ЧМ-2018

Фанаты заказали 750 тысяч паспортов болельщиков, которые позволяют посетить матчи чемпионата мира и дают право безвизового въезда для иностранцев. Об этом сообщили в оргкомитете «Россия-2018». Самая многочисленная группа иностранных болельщиков на чемпионате мира по футболу в РФ — граждане США. Почему американцы едут в Россию и с какими проблемами им пришлось столкнуться еще до начала чемпионата?

Дорого и очень далеко — так американские болельщики, купившие билеты в Россию, описывают свои ощущения перед началом чемпионата мира по футболу. Граждане США — самая многочисленная иностранная делегация. По последним данным, они купили 80 тысяч билетов.

Джессика — одна из тех, кто решил поехать в Россию. Футбол — любимое увлечение ее бойфренда, саму же ее больше привлекла возможность попутешествовать, тем более что с паспортом болельщика иностранцам не требуется получать визы. Однако выяснилось, что даже на фоне стоимости жизни в Нью-Йорке поездка в Россию может неприятно удивить. Лететь пара решила с пересадкой и в целях экономии провести первую ночь в России в вагоне поезда.

Джессика, болельщица: «Окончательно решение поехать мы приняли в январе. Мы смогли купить билеты в Россию с пересадкой в Копенгагене. Когда мы стали искать жилье в России, все уже было раскуплено. Мы смотрели отели, смотрели квартиры на AirBnB. Мы приземляемся в Москве в понедельник днем, а вечером на поезде едем в Саранск на игру. Сразу после рейс в Москву. Так что нам нужно было там жилье только со вторника по пятницу. Все, что мы нашли, это Holiday Inn на окраине по тысяче долларов за сутки».

Американская сборная на этот раз в чемпионате мира не участвует, впервые с 1986 года. В отборочном матче она проиграла команде Тринидада и Тобаго, которая на тот момент находилась в конце турнирной таблицы. Страстный поклонник футбола из штата Висконсин Дэн Якубовский — один из тех, кто отказался от поездки в Россию именно по этой причине.

Дэн Якубовский, футбольный фанат: «Главная причина того, что я никуда не еду в этом году, — это то, что американская сборная не будет играть. У меня не так много дней отпуска. Это все очень дорого. Билеты на самолет дороже, чем обычно. Когда я смотрел рейсы пару месяцев назад, поездка туда и обратно стоила 1500 долларов».

В общей сложности в этом году из США в Россию решили поехать почти в два с половиной раза меньше американцев, чем на прошлый чемпионат мира в Бразилии. Комментаторы полагают, что значительная часть купивших билеты поддержит сборные Латинской Америки. И это неудивительно: 18% населения США родились в этом регионе, и половина из них в том или ином виде будет следить за чемпионатом мира по футболу в этом году, выяснили социологи из центра ThinkNow. Так что из-за отсутствия национальной сборной болеть граждане США просто будут за команду страны рождения, причем сразу всей семьей, заключают социологи. С этим согласна и журналист из Лос-Анджелеса Камила Бастидас, которая тоже решила поехать в Россию.

Камила Бастидас, журналистка: «Мы решили поехать в Россию довольно давно. Я помню, как четыре года назад мой отец сказал: „Я еду в Россию на чемпионат мира! Я еду в Россию!“ Мы из Колумбии, и мы заядлые болельщики. Это будет семейная поездка: с мамой, папой и моей сестрой. Все это большая часть нашей колумбийской культуры. Так что да, мы будем болеть за команду Колумбии. И мы с нетерпением ждем начала чемпионата».