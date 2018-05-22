ЧМ-2018 оставил Сочи без телевидения

В Сочи отключили дневное вещание телевидения и радио из-за ЧМ-2018

Краснодарский радиотелевизионный передающий центр ограничил в Сочи трансляцию телеканалов и радиостанций с 21 по 31 мая по будним дням с 9:00 до 18:00 из-за подготовительных работ к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, на телебашню монтируют светодиодные гирлянды, которые «будут создавать праздничные образы» во время матчей, рассказал начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов . По его словам, благодаря гирляндам можно будет транслировать на всю высоту телевышки даже матчи, если на это выдадут разрешение. Что еще планируют показывать на башне — он не уточнил. Новое оформление вышки включат 13 июня.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 российских городов. На стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Португалия и Испания (15 июня), Бельгия и Панама (18 июня), Германия и Швеция (23 июня), Австралия и Перу (26 июня).