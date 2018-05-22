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ЧМ-2018 оставил Сочи без телевидения
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В Сочи отключили дневное вещание телевидения и радио из-за ЧМ-2018 

Ведомости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Краснодарский радиотелевизионный передающий центр ограничил в Сочи трансляцию телеканалов и радиостанций с 21 по 31 мая по будним дням с 9:00 до 18:00 из-за подготовительных работ к Чемпионату мира по футболу. Об этом сообщает «Интерфакс».
В частности, на телебашню монтируют светодиодные гирлянды, которые «будут создавать праздничные образы» во время матчей, рассказал начальник радиотелевизионной передающей станции Сочи Владимир Лукьянов. По его словам, благодаря гирляндам можно будет транслировать на всю высоту телевышки даже матчи, если на это выдадут разрешение. Что еще планируют показывать на башне — он не уточнил. Новое оформление вышки включат 13 июня.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи примут 11 российских городов. На стадионе «Фишт» в Сочи сыграют Португалия и Испания (15 июня), Бельгия и Панама (18 июня), Германия и Швеция (23 июня), Австралия и Перу (26 июня).
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