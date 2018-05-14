Муж Аршавиной отказывается от их общих детей

Супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса рассказала «СтарХиту» , что ее бывший муж и отец двух ее детей решил провести ДНК-тест на подтверждение отцовства.

Алиса Аршавина призналась, что решение экс-супруга Алексея Казьмина ее шокировало.

«В голове до сих пор не укладывается. Неужели он их [детей] не любит и ничего не чувствует?» — возмутилась она.

Женщина отметила, что с первым мужем они были вместе 14 лет. По словам Аршавиной, после развода она не потребовала раздела имущества и алиментов.

Аршавина призналась, что не знает, как рассказать детям о планах отца. По ее словам, она ждет, когда отец позвонит 14-летнему сыну и сам все объяснит.

«Сына жалко, расстроится… Дочка маленькая еще, не понимает», — отметила она.

Женщина добавила, что отец не помогает детям, а видятся они только «на нейтральной территории». Аршавина предположила, что бывший муж «хочет сделать фейковую экспертизу и выписать их из квартиры на Крестовском острове».

Аршавин женился на Алисе Казьминой в сентябре 2016 года. В феврале 2017-го у них родилась дочь. Сын и дочь женщины от первого брака живут вместе с ней.

У Аршавина есть трое детей от телеведущей Юлии Барановской . Они расстались, когда Барановская ждала третьего ребенка. В 2014 году суд обязал футболиста выплачивать алименты детям до 2030 года. «Газета.ру» писала, что он будет отдавать детям половину своего дохода и перепишет на них трехкомнатную квартиру в элитном комплексе малоэтажной застройки.

До этого Аршавин требовал, чтобы половина алиментов поступала на личные счета детей, а Барановская настаивала на единовременной выплате в рамках долга по алиментам.