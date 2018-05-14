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На Украине предлагают признать незаконной трансляцию ЧМ-2018
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На Украине предлагают признать незаконной трансляцию ЧМ-2018 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава парламентской фракции Радикальной партии Олег Ляшко и председатель фракции «Самопомочи» Олег Березюк, а также депутаты Игорь Мосийчук и Андрей Лозовой внесли в Верховную раду законопроект, в котором предлагается признать незаконной трансляцию Чемпионата мира по футболу, который состоится в России.
«Актуальным и эффективным инструментом для недопущения популяризации на Украине государства-агрессора станет запрет трансляции на Украине официальных мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу 2018, которые будут проводиться в Российской Федерации, — цитирует телеканал «112 Украина» текст пояснительной записки.
Ранее директор Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания заявил, что трансляция чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России, сродни смерти для общественного ТВ.
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