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Дворкович: все стадионы ЧМ-2018 уже готовы
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Дворкович: все стадионы ЧМ-2018 по футболу готовы, ведутся допмероприятия по просьбе ФИФА 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все стадионы, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, готовы, в настоящий момент на объектах ведутся дополнительные мероприятия по просьбе Международной федерации футбола (ФИФА).
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя оргкомитета «Россия-2018» Аркадия Дворковича.
«Все стадионы уже готовы, сейчас ведутся работы над дополнительными отдельными мероприятиями, которые ФИФА попросила сделать нас — на подъездах к стадионам дополнительно благоустраиваются территории, улучшается работа внутренних служб, всё делается для хорошего освещения праздника», — сказал Дворкович.
Он отметил, что безопасность является абсолютным приоритетом над остальным.
«За оставшиеся дни, уверен, всё будет сделано на высшем уровне. В ближайшие дни открывается аэропорт в Калининграде, метро в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Все идёт по графику, всё в порядке», — подчеркнул Дворкович.
Мировое первенство пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Ранее сообщалось, что на Украине предлагают признать незаконной трансляцию ЧМ-2018.
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