Уткин назвал «Зенит» кладбищем талантов

"Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в "Зенит" — кладбище талантов", — произнес журналист в эфире "Спорт ФМ".

23-летний Ташаев в минувшем сезоне провел 28 матчей, забил семь мячей и сделал семь голевых передач. Он был включен главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в заявку футболистов, которые будут готовиться к чемпионату мира — 2018.