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Уткин назвал «Зенит» кладбищем талантов
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Уткин назвал «Зенит» кладбищем талантов 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: ТАСС
Известный футбольный комментатор и ведущий Василий Уткин высказал мнение насчет возможного перехода полузащитника московского "Динамо" Александра Ташаев в петербургский "Зенит", передает "Советский спорт".
"Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в "Зенит" — кладбище талантов", — произнес журналист в эфире "Спорт ФМ".
23-летний Ташаев в минувшем сезоне провел 28 матчей, забил семь мячей и сделал семь голевых передач. Он был включен главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым в заявку футболистов, которые будут готовиться к чемпионату мира — 2018.
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