Паредес вошел в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018

Стал известен расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2018 года в России, в который вошел полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредес . Об этом сообщает ТАСС.

Расширенный состав сборной Аргентины по футболу:

Ранее стал известен расширенный состав сборной Дании по футболу на чемпионат мира 2018 года в России.