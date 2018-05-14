Паредес вошел в расширенный состав сборной Аргентины на ЧМ-2018 

Стал известен расширенный состав сборной Аргентины на чемпионат мира 2018 года в России, в который вошел полузащитник санкт-петербургского "Зенита" Леандро Паредес. Об этом сообщает ТАСС.
Расширенный состав сборной Аргентины по футболу:
Вратари — Серхио Ромеро ("Манчестер Юнайтед", Англия), Вильфредо Кабальеро ("Челси", Англия), Науэль Гусман ("Тигрес", Мексика), Франко Армани ("Ривер Плейт");
Защитники — Габриэль Меркадо ("Севилья", Испания), Эдуардо Сальвио ("Бенфика", Португалия), Хавьер Маскерано ("Хэбэй Чайна Форчун", Китай), Николас Отаменди ("Манчестер Сити", Англия), Херман Пеццелья ("Фиорентина", Италия), Федерико Фасио ("Рома", Италия), Маркос Рохо ("Манчестер Юнайтед", Англия), Рамиро Фунес Мори ("Эвертон", Англия), Николас Тальяфико ("Аякс", Нидерланды), Маркос Акунья ("Спортинг", Португалия), Кристиан Ансальди ("Торино", Италия);
Полузащитники — Мануэль Лансини ("Вест Хэм", Англия), Адриан Сентурион ("Расинг"), Максимилиано Меса ("Индепендьенте"), Лукас Биглия ("Милан", Италия), Гвидо Писарро, Эвер Банега (оба — «Севилья», Испания), Энцо Перес ("Ривер Плейт"), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба — ПСЖ, Франция), Леандро Паредес ("Зенит", Россия), Родриго Батталья ("Спортинг", Португалия), Кристиан Павон, Пабло Перес (оба — «Бока Хуниорс»);
Нападающие — Пауло Дибала, Гонсало Игуаин (оба — «Ювентус», Италия), Диего Перотти ("Рома", Италия), Лионель Месси ("Барселона", Испания), Лаутаро Мартинес ("Расинг"), Мауро Икарди ("Интер", Италия).
Ранее стал известен расширенный состав сборной Дании по футболу на чемпионат мира 2018 года в России.