Ветераны волгоградского «Ротора» сразятся с болельщиками из Англии 

В день первого матча чемпионата мира на стадионе «Волгоград Арена» в городе сыграют ветераны «Ротора» и английские поклонники футбола.
— Перед игрой сборных Туниса и Англии, которая пройдет на арене 18 июня, бывшие игроки волгоградской команды сразятся с англичанами, — передает ТАСС слова посла чемпионата мира в Волгограде Александра Никитина. — Идея о дружеской встрече принадлежит английской стороне при участии бывшего футболисты сборной Англии Стивена Джеррарда.
По предварительной информации, две любительские сборные сойдутся на стадионе «Нефтяник».
Накануне Дня Победы на товарищеский матч в Волгоград приезжала и юношеская сборная Германии. Быстро освоившись на стадионе «Зенит», перспективные немецкие футболисты забили три гола. Российская сборная смогла ответить лишь одним точным ударом по воротам.
Волгоградские болельщики тем временем готовятся ко встрече с фанатами из Англии, которые славятся своим крутым нравом. Как бессменный диктор решила настраивать горожан и что самые страстные поклонники футбола помнят о легендарной встрече «Ротора» и «Манчестер Юнайтед», читайте в нашем специальном репортаже.