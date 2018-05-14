Ветераны волгоградского «Ротора» сразятся с болельщиками из Англии

В день первого матча чемпионата мира на стадионе «Волгоград Арена» в городе сыграют ветераны «Ротора» и английские поклонники футбола.

— Перед игрой сборных Туниса и Англии, которая пройдет на арене 18 июня, бывшие игроки волгоградской команды сразятся с англичанами, — передает ТАСС слова посла чемпионата мира в Волгограде Александра Никитина . — Идея о дружеской встрече принадлежит английской стороне при участии бывшего футболисты сборной Англии Стивена Джеррарда

По предварительной информации, две любительские сборные сойдутся на стадионе «Нефтяник».

Накануне Дня Победы на товарищеский матч в Волгоград приезжала и юношеская сборная Германии. Быстро освоившись на стадионе «Зенит» , перспективные немецкие футболисты забили три гола. Российская сборная смогла ответить лишь одним точным ударом по воротам.