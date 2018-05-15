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Радамель Фалькао и Хамес Родригес вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2018
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Радамель Фалькао и Хамес Родригес вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2018 

ТАСС 15 мая 2018
ТАСС, 15 мая. Нападающий «Монако» Радамель Фалькао и полузащитник немецкой «Баварии» Хамес Родригес вошли в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Колумбийской федерации футбола.
Полностью состав, в который вошли 35 игроков, выглядит следующим образом:
вратари — Иван Арболеда ("Банфилд", Аргентина), Хосе Куадрадо ("Онсе Кальдас"), Давид Оспина ("Арсенал", Англия), Камило Варгас ("Депортиво Кали");
защитники — Сантьяго Ариас (ПСВ, Нидерланды), Фарид Диас ("Олимпия", Парагвай), Франк Фабра ("Бока Хуниорс", Аргентина), Стефан Медина ("Монтеррей", Мексика), Ерри Мина ("Барселона", Испания), Бернардо Эспиноса, Хоан Мохика (оба — «Жирона», Испания), Оскар Мурильо ("Пачука", Мексика), Давинсон Санчес ("Тоттенхэм", Англия), Вильям Тесильо ("Леон", Мексика), Кристиан Сапата ("Милан", Италия);
полузащитники — Абель Агилар ("Депортиво Кали"), Вилмар Барриос, Эдвин Кардона, Себастьян Перес (все — «Бока Хуниорс», Аргентина), Хуан Куадрадо ("Ювентус", Италия), Густаво Куэльяр ("Фламенго", Бразилия), Джефферсон Лерма ("Леванте", Испания), Джованни Морено ("Шанхай Шеньхуа", Китай), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт", Аргентина), Хамес Родригес ("Бавария", Германия), Карлос Санчес ("Эспаньол", Испания), Матеус Урибе ("Америка", Мексика);
нападающие — Карлос Бакка ("Вильярреал", Испания), Мигель Борха ("Палмейрас", Бразилия), Радамель Фалькао ("Монако"), Хосе Искьердо ("Брайтон", Англия), Луис Муриель ("Севилья", Испания), Йимми Хара, Теофило Гутьеррес (оба — «Атлетико Хуниор»), Дуван Сапата ("Сампдория", Италия).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Колумбии сыграет в группе H с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).
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