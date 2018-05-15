Радамель Фалькао и Хамес Родригес вошли в расширенный состав сборной Колумбии на ЧМ-2018

ТАСС , 15 мая. Нападающий «Монако» Радамель Фалькао и полузащитник немецкой «Баварии» Хамес Родригес вошли в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира по футболу 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Колумбийской федерации футбола.

Полностью состав, в который вошли 35 игроков, выглядит следующим образом:

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Колумбии сыграет в группе H с командами Японии (19 июня, Саранск), Польши (24 июня, Казань) и Сенегала (28 июня, Самара).