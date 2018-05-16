Обладатель «Золотого мяча» похвалил игрока «Локомотива»

32-летний полузащитник был вызван главным тренером сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира — 2018.

"Я слежу за ним и Эдером и знаю, что они стали чемпионами России. Я не главный тренер и, к счастью, выбор делать не мне. Но Фернандеш провел фантастический сезон, стал чемпионом в составе своего клуба, снова стал вызываться в сборную. Посмотрим, войдет ли он в окончательную заявку сборной", — сказал Фигу.

В минувшем сезоне Фернандеш провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что братья Миранчуки побрили президента "Локомотива".