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Обладатель «Золотого мяча» похвалил игрока «Локомотива»
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Обладатель «Золотого мяча» похвалил игрока «Локомотива» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший португальский футболист Луиш Фигу адресовал слова похвалы полузащитнику московского "Локомотива" Мануэлу Фернандешу, передает ТАСС.
32-летний полузащитник был вызван главным тренером сборной Португалии для подготовки к чемпионату мира — 2018.
"Я слежу за ним и Эдером и знаю, что они стали чемпионами России. Я не главный тренер и, к счастью, выбор делать не мне. Но Фернандеш провел фантастический сезон, стал чемпионом в составе своего клуба, снова стал вызываться в сборную. Посмотрим, войдет ли он в окончательную заявку сборной", — сказал Фигу.
В минувшем сезоне Фернандеш провел 41 матч во всех турнирах, в которых забил 14 мячей и сделал шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что братья Миранчуки побрили президента "Локомотива".
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