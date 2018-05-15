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МИД Украины призвал игнорировать ЧМ-2018
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МИД Украины призвал соотечественников не ехать в Россию на ЧМ-2018 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images
Глава МИД Украины Павел Климкин призвал своих соотечественников не ехать на чемпионат мира 2018 года, который летом будет проходить в России. Он выразил уверенность, что в России будут провокации.
«Призываю всех украинцев не ехать в Россию на чемпионат мира. Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена», — цитирует «твиттер» МИД Украины Климкина.
Ранее стало известно, что депутаты фракции «Радикальной партии» предложили Верховной раде запретить трансляцию на Украине матчей чемпионата мира—2018.
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