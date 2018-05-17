Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Казань

"Чемпионат мира по футболу в России — это долгожданное историческое событие для нашей страны. Сегодня Кубок чемпионата мира, посетивший 50 стран, впервые в столице Татарстана.

В течение трех дней жители и гости республики смогут увидеть главную реликвию футбольного мира. Казань готова к проведению игр чемпионата мира, тысячи болельщиков, любителей спорта с нетерпением ждут этого праздника футбола", — заявил премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на церемонии презентации кубка.

Официальный представитель ФИФА Фелисити Джордж отметил, что в этом кубке воплощены эмоции и радость абсолютно всех футбольных фанатов во всем мире, вне зависимости от их национальности, их культуры и их пола.

"Мы в ФИФА очень сильно надеемся на то, что тур Кубка чемпионата мира станет вдохновением для молодых футболистов, на то, чтобы когда-нибудь наступил момент, и вы с гордостью подняли этот главный футбольный трофей над головой", — подчеркнул он.

Ранее фан-зона чемпионата мира — 2018 по футболу открылась в Нижнем Новгороде.