Ещё
ЦСКА намерен купить нападающего «Халл Сити»
Далее:
Читайте также:
Ещё

ЦСКА намерен купить нападающего «Халл Сити» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в подписании нападающего "Халла" Абеля Эрнандеса, сообщает Ovación.
По информации издания, "армейцы" уже направили официальное предложение английскому клубу и игроку. Отмечается также, что "тигры" не намерены расставаться с Эрнандесом и готовы продлить с ним контракт.
Большую часть сезона 27-летний уругвайский форвард пропустил из-за травмы, проведя лишь десять матчей, в которых забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.
"Халл Сити", который с августа по декабрь 2017 года тренировал российский специалист Леонид Слуцкий, по итогам минувшего сезона финишировал на 18 месте в Чемпионшипе.
Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к вице-чемпиону Европы.
Газета.Ru: последние новости
"СКА-Хабаровск" покинули 13 футболистов Тренер "Спартака" Каррера взял на себя ответственность за результаты в РФПЛ Бузова: после развода с Тарасовым в "Локомотиве" близких людей не осталось
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая красотка в российской гимнастике28
На кого попадёт Россия в 1/4 финала17
«Локомотив», ЦСКА и «Анжи» сыграют в Юношеской лиге УЕФА
Загитову хотят оставить за бортом88
Муж Аршавиной отказывается от их общих детей47
Видео
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
04:00
Медведева ответила на откровения Тутберидзе по ОИ
Фигурное катание
01:17
Загитову хотят оставить за бортом
Фигурное катание
04:11
Вратаря выгнали с поля во время серии пенальти
Футбол
04:00
Тутберидзе назвала причину ухода Медведевой
Фигурное катание
09:07
Вся правда о поражении Медведевой на ОИ
Фигурное катание Статьи
03:31
Мутко похвалили за русский
Зимние виды спорта Прочее
00:57
ЧМ-2018 объявят на Украине вне закона
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение