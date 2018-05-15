ЦСКА намерен купить нападающего «Халл Сити»

Московский футбольный клуб ЦСКА заинтересован в подписании нападающего "Халла" Абеля Эрнандеса, сообщает Ovación.

По информации издания, "армейцы" уже направили официальное предложение английскому клубу и игроку. Отмечается также, что "тигры" не намерены расставаться с Эрнандесом и готовы продлить с ним контракт.

Большую часть сезона 27-летний уругвайский форвард пропустил из-за травмы, проведя лишь десять матчей, в которых забил восемь мячей и сделал две голевые передачи.

"Халл Сити", который с августа по декабрь 2017 года тренировал российский специалист Леонид Слуцкий, по итогам минувшего сезона финишировал на 18 месте в Чемпионшипе.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проявляет интерес к вице-чемпиону Европы.