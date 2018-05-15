«СКА-Хабаровск» покинули 13 футболистов 

Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" расстался сразу с 13 футболистами по окончании сезона, сообщает ТАСС.
Как информирует пресс-служба хабаровчан, клуб принял решение не продлевать заканчивающиеся контракты вратарем Александром Акишиным, защитниками Неманьей Тубичем и Георгием Наваловским, полузащитниками Николаем Калинским, Алехандро Барбаро и Евгением Баляйкиным, а также нападающими Русланом Коряном, Кириллом Колесниченко и Максимом Канунниковым.
В минувшем сезоне СКА финишировал на последнем месте в чемпионате России, набрав 13 очков, и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Ранее сообщалось, что "Зенит" разгромил "СКА-Хабаровск" в заключительном матче чемпионата России.