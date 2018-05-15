«СКА-Хабаровск» покинули 13 футболистов

Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" расстался сразу с 13 футболистами по окончании сезона, сообщает ТАСС

В минувшем сезоне СКА финишировал на последнем месте в чемпионате России, набрав 13 очков, и вылетел в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).