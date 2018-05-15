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Нойер вошел в расширенный состав сборной Германии
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Вратарь Нойер вошел в расширенный состав сборной Германии 

Вести.Ru 18 часов назад
Фото: EPA
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв назвал расширенный состав команды для участия в чемпионате мира. В список вошло 27 футболистов, 23 из которых отправятся в Россию.
В список вошел вратарь "Баварии" Мануэль Нойер, пропустивший большую часть сезона из-за травмы. У чемпиона мира 2014 года есть шанс сыграть на турнире. Зато нет в списке автора золотого гола-2014 Марио Гетце из дортмундской "Боруссии". В расширенный состав вошли 9 чемпионов мира.
Полностью состав сборной Германии выглядит следующим образом: Вратари: Бернд Лено ("Байер"), Мануэль Нойер ("Бавария"), Марк-Андре тер Стеген ("Барселона"), Кевин Трапп ("Пари Сен-Жермен"); Защитники: Джером Боатенг, Матс Хуммельс, Никлас Зюле, Йозуа Киммих (все — "Бавария"), Маттиас Гинтер ("Боруссия" Менхенгладбах), Йонас Хектор ("Кельн"), Джонатан Та ("Байер"), Марвин Платтенхардт ("Герта"), Антонио Рюдигер ("Челси"); Полузащитники: Юлиан Брандт ("Байер"), Юлиан Дракслер ("ПСЖ"), Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити"), Сами Хедира ("Ювентус"), Тони Кроос ("Реал"), Леон Горетцка, Себастьян Руди (оба — "Бавария"), Месут Езил ("Арсенал"); Нападающие: Марио Гомес ("Штутгарт"), Марко Ройс ("Боруссия" Дортмунд), Леруа Сане ("Манчестер Сити"), Нильс Петерсен ("Фрайбург"), Томас Мюллер ("Бавария"), Тимо Вернер ("РБ Лейпциг").
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