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Киев передал стадион «Олимпийский» в управление УЕФА
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Киев передал стадион «Олимпийский» в управление УЕФА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Олимпийский" стадион в Киеве передан в управление Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед финальным матчем Лиги чемпионов между испанский "Реалом" и английский "Ливерпулем". Об этом сообщает ТАСС.
"В период с 15 мая по 5 июня НСК "Олимпийский" будет находиться в распоряжении УЕФА, поэтому отныне министерство молодежи и спорта не может влиять на данный объект", — заявил министр спорта Украины Жданов.
Свободный вход на стадион будет закрыт до 5 июня, что соответствует договору министерства с УЕФА.
"Это практика, которая распространяется на всех финалах Лиги чемпионов. 18 мая комиссия УЕФА будет проводить стресс-тестирование всех систем, которые вводятся в эксплуатацию. В конце этой недели мы получим свидетельство о введении в эксплуатацию, я думаю, что мы с честью проведем финал Лиги чемпионов", — подытожил чиновник.
Ранее сообщалось, что в "Ливерпуле" остались недовольны проведением финала Лиги чемпионов в Киеве.
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