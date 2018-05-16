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ЦСКА может провести сбор в Австрии из-за ЧМ— 2018
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ЦСКА может провести сбор в Австрии из-за чемпионата мира — 2018 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира — 2018 помешает московскому ЦСКА при подготовке к сезону, сообщают "Известия".
"Многим российским клубам чемпионат мира пошел на пользу — команды обзавелись новыми стадионами или базами, но не в случае ЦСКА.
Из-за того, что база армейцев будет занята на время проведения мундиаля, им придется изменить свои планы на летнее межсезонье. Красно-синие уже привыкли проводить сборы в Москве, это устраивало всех", — рассказал источник в армейском клубе.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подтвердил, что клуб ищет альтернативные варианты за пределами России.
"Конечно, мы уже обдумываем различные варианты и готовимся к этой ситуации. Возможно, проведем сборы в Австрии, а также частично задействуем стадион "Октябрь" на Живописной улице. Мы готовы к этим сложностям", — заявил он.
Ранее сообщалось, что агент Сергея Игнашевича рассказал о причинах возвращения игрока в сборную России.
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