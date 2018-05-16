Названа дата прощального матча Рыжикова

❤💚 Все на футбол! ❤💚

Приходите поблагодарить легенду!👏👏👏

Ждем вас:

🗓 в понедельник, 21 мая, в 19.00 на стадионе «Рубин»

💯Вход свободный

Вход через шлагбаум у здания Академии, со стороны ул. Копылова (5 минут пешком от станции метро «Авиастроительная») pic.twitter.com/Qbv6i3DlTs— «Рубин» Казань (@fcrk) 16 мая 2018 г.