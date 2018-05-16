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Названа дата прощального матча Рыжикова
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Прощальный матч Рыжикова за «Рубин» состоится 21 мая 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: РИА Новости
"Рубин" в своем официальном Твиттере объявил дату прощального матча голкипера Сергея Рыжикова за клуб. Ранее стало известно, что 37-летний вратарь покинет казанский клуб после 10 лет выступлений.
"Бывшие партнеры Сергея Рыжикова, ветераны нашего клуба, просто хорошие друзья голкипера и болельщики выйдут на поле, чтобы поддержать и лично поблагодарить легендарного вратаря за десять ярких и незабываемых лет в "Рубине". Команды сыграют два тайма по 15 минут", — говорится в сообщении казанцев.
Игрок выступал за команду с 2008 года, проведя за команду 359 матчей, в 152 из них сыграв на "ноль". В составе "Рубина" он дважды становился чемпионом (2008, 2009) и обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок страны (2011/2012).
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