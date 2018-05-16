Названа дата прощального матча Рыжикова

"Рубин" в своем официальном Твиттере объявил дату прощального матча голкипера Сергея Рыжикова за клуб. Ранее стало известно, что 37-летний вратарь покинет казанский клуб после 10 лет выступлений.
"Бывшие партнеры Сергея Рыжикова, ветераны нашего клуба, просто хорошие друзья голкипера и болельщики выйдут на поле, чтобы поддержать и лично поблагодарить легендарного вратаря за десять ярких и незабываемых лет в "Рубине". Команды сыграют два тайма по 15 минут", — говорится в сообщении казанцев.
Игрок выступал за команду с 2008 года, проведя за команду 359 матчей, в 152 из них сыграв на "ноль". В составе "Рубина" он дважды становился чемпионом (2008, 2009) и обладателем Суперкубка России (2010, 2012), выигрывал Кубок страны (2011/2012).
❤💚 Все на футбол! ❤💚
Приходите поблагодарить легенду!👏👏👏
Ждем вас:
🗓 в понедельник, 21 мая, в 19.00 на стадионе «Рубин»
💯Вход свободный
Вход через шлагбаум у здания Академии, со стороны ул. Копылова (5 минут пешком от станции метро «Авиастроительная») pic.twitter.com/Qbv6i3DlTs— «Рубин» Казань (@fcrk) 16 мая 2018 г.