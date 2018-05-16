СМИ: Вратарь Перин согласовал контракт с «Ювентусом»

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, игрок дал согласие на переход в стан чемпионов Серии А, а его агент договорился о контракте на пять лет с зарплатой €2,5 млн в год.

Отмечается, что проблемой может стать трансферная стоимость Перина. «Ювентус» предлагает €12 млн за переход, «Дженоа» намерен выручить не меньше €20 млн Ранее Каррера заявил, что для него было бы честью возглавить «Ювентус».