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Вратарь Перин согласовал контракт с «Ювентусом»
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СМИ: Вратарь Перин согласовал контракт с «Ювентусом» 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Вратарь «Дженоа» Маттиа Перин согласовал контракт с туринским «Ювентусом», который рассматривает 25-летнего итальянца в качестве замены Джанлуиджи Буффону.
Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, игрок дал согласие на переход в стан чемпионов Серии А, а его агент договорился о контракте на пять лет с зарплатой €2,5 млн в год.
Отмечается, что проблемой может стать трансферная стоимость Перина. «Ювентус» предлагает €12 млн за переход, «Дженоа» намерен выручить не меньше €20 млн  Ранее Каррера заявил, что для него было бы честью возглавить «Ювентус».
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