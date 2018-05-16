Экс-защитник «Зенита» заявил о возвращении домой 

Публикация от Domenico criscito (@domenicocriscito8691) 16 Май 2018 в 4:05 PDT

31-летний защитник выступал за "Зенит" с 2011 года. В текущем сезоне он провел 40 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.