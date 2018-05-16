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Экс-защитник «Зенита» заявил о возвращении домой
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Экс-защитник «Зенита» заявил о возвращении домой 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Официальный сайт «Зенита»
Итальянский защитник Доменико Кришито, покинувший "Зенит" на правах свободного агента, присоединился к "Дженоа", сообщает "Советский спорт".
"7 июня 2003 года я дебютировал в футболке "Дженоа". Мне было 16 лет. Футболка, которая всегда оставалась в моем сердце, клуб, который дал мне шанс стать тем, кем я мечтал быть. 7 лет назад я пообещал, что мы снова встретимся. Сегодня я возвращаюсь, после долгого и прекрасного опыта в "Зените", которому я буду благодарен всю свою жизнь, за все, что он сделал для меня. Я счастлив вернуться домой", — написал Кришито на своей официальной странице в инстаграме.
31-летний защитник выступал за "Зенит" с 2011 года. В текущем сезоне он провел 40 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач.
Ранее сообщалось, что болельщики "Зенита" проводили Кришито.
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