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Кучаев перенес операцию на колене
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Кучаев перенес операцию на колене 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Полузащитник футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев перенес операцию на колене. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Операция прошла в Германии. "Об ориентировочных сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении пресс-службы.
Кучаев получил травму в матче 29-го тура чемпионата России против "Арсенала" (6:0). У 20-летнего полузащитника был диагностирован полный разрыв крестообразной связки левого колена.
ЦСКА занял второе место в чемпионате России и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.
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