Кучаев перенес операцию на колене

Операция прошла в Германии. "Об ориентировочных сроках восстановления игрока будет сообщено дополнительно", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кучаев получил травму в матче 29-го тура чемпионата России против "Арсенала" (6:0). У 20-летнего полузащитника был диагностирован полный разрыв крестообразной связки левого колена.

ЦСКА занял второе место в чемпионате России и в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.