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Аргентина извинилась за инструкцию по соблазнению россиянок
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Аргентина извинилась за инструкцию по соблазнению русских девушек 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Аргентинская федерация футбола (AFA) заявила, что глава про знакомство с россиянками попала в информационные справочники по ошибке, организация отзывает тираж буклетов.
«Мы приступили к немедленному отзыву [справочников]. Мы сожалеем, что данная ошибка кинула тень на образовательную деятельность AFA», — цитирует ФАН сообщение федерации.
Ранее AFA распространила гайд под названием «Русский язык и культура», в одной из глав которого описано, как нужно знакомиться и общаться с русскими девушками.
В руководстве говорилось, что «многие мужчины хотят уложить русских девушек в постель». «Возможно, они не против, но к ним нужно относиться как к людям, которые хотят чувствовать себя особенными и важными для вас. Нужно относиться к женщине как к чему-то ценному», — писали создатели инструкции по соблазнению.
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