Ещё
Вратарь «ПСЖ» грозится покинуть клуб
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь «ПСЖ» грозится покинуть клуб 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Reuters
Голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Альфонс Ареоля назвал условие, при котором он будет готов остаться в команде, передает "Советский спорт".
"Касательно моего продолжения карьеры в "ПСЖ" будем думать после ЧМ. Я не знаю намерений руководства клуба. Если мне дадут шанс остаться в команде, я приму его без колебаний. Но это при условии, что и дальше буду игроком основы. Потому что, если я не останусь номером один, то не будет смысла оставаться", — приводит слова вратаря Le Parisien.
Сам игрок убежден, что заслужил быть первым номером парижан.
"Я думаю, этот сезон показал, что я достоин быть основным вратарем", — отметил он.
В текущем сезоне 25-летний Ареоля провел 43 матча, в которых пропустил 35 мячей, а также 21 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
Ранее сообщалось, что нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не покинет клуб.
Газета.Ru: последние новости
Росавиация ограничила полеты над городами-участниками ЧМ-2018 Появились фото возможной формы "Барселоны" на следующий сезон Стали известны варианты продолжения карьеры экс-игрока ЦСКА
Комментарии  Ещё 15 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки15
Боярский обрушился на Уткина26
Знарку предложили вернуться13
Роналду ждет тюрьма или Россия23
Медведев породил новый анекдот про Мутко509
Видео
01:17
«17+»: кому не угодили юные российские фигуристки
Фигурное катание
02:25
Тренер назвал виновных в поражении сборной России
Хоккей
00:55
Жена Аршавина оказалась в центре скандала
Футбол Шоу-бизнес
02:25
Акинфеев назвал команду своей мечты
Футбол
00:48
Роналду ждет тюрьма или Россия
Футбол Статьи
00:29
Вратаря сборной России вывезли на матч на тележке
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:31
На кого попадёт Россия в 1/4 финала
Хоккей Статьи
00:47
Медведеву разорят в Канаде
Фигурное катание Статьи
Футболисты побрили президента «Локомотива»
Футбол
00:30
Должок за Пхенчхан
Хоккей Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение