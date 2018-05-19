Вратарь «ПСЖ» грозится покинуть клуб

Голкипер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Альфонс Ареоля назвал условие, при котором он будет готов остаться в команде, передает "Советский спорт"

"Касательно моего продолжения карьеры в "ПСЖ" будем думать после ЧМ. Я не знаю намерений руководства клуба. Если мне дадут шанс остаться в команде, я приму его без колебаний. Но это при условии, что и дальше буду игроком основы. Потому что, если я не останусь номером один, то не будет смысла оставаться", — приводит слова вратаря Le Parisien.

Сам игрок убежден, что заслужил быть первым номером парижан.

"Я думаю, этот сезон показал, что я достоин быть основным вратарем", — отметил он.

В текущем сезоне 25-летний Ареоля провел 43 матча, в которых пропустил 35 мячей, а также 21 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе не покинет клуб.