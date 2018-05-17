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«Спартак» хочет усилиться бразильским полузащитником
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«Спартак» хочет усилиться бразильским полузащитником 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" проявляет предметный интерес к полузащитнику бразильского "Интерасьонала" Родриго Доурадо, сообщает "Советский спорт".
По информации Radiohinca, трансфер может состоятся в ближайшие дни. Отмечается, что представители красно-белых побывают на матче шестого тура чемпионата Бразилии, где "Интер" сыграет против "Шапекоэнсе", чтобы просмотреть игрока.
Бразильский клуб готов расстаться со своим футболистом из-за финансовых проблем.
На счету 23-летнего Доурадо 93 матча в профессиональной карьере, в которых он забил один мяч и сделал три голевые передачи.
Ранее сообщалось, что экс-вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков может перейти в "Спартак".
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