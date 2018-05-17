«Спартак» хочет усилиться бразильским полузащитником

По информации Radiohinca, трансфер может состоятся в ближайшие дни. Отмечается, что представители красно-белых побывают на матче шестого тура чемпионата Бразилии, где "Интер" сыграет против "Шапекоэнсе", чтобы просмотреть игрока.

Бразильский клуб готов расстаться со своим футболистом из-за финансовых проблем.

На счету 23-летнего Доурадо 93 матча в профессиональной карьере, в которых он забил один мяч и сделал три голевые передачи.