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Варди может перейти в «Атлетико»
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Джейми Варди может перейти в «Атлетико» 

Вести.Ru 18 мая 2018
Фото: EPA
Мадридский футбольный клуб "Атлетико" начал поиски нового нападающего. Одним из кандидатов стал английский форвард "Лестера" Джейми Варди. Ранее сообщалось, что французский форвард команды Антуан Гризманн в летнее трансферное окно сменит Мадрид на Барселону и перейдет в стан "сине-гранатовых".
Как отмечает "Спорт-экспресс", главному тренеру "Атлетико" Диего Симеоне понравилась игра Варди в "Лестере". Он считает, что нападающий "Лестера" сможет удачно дополнять другого форварда Диего Косту. Также ранее стало известно, что по окончании сезона "Атлетико" покинет и Фернандо Торрес.
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