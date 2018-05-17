ЦБ разработал банкноту к ЧМ-2018

Банк России завершил разработку памятной банкноты к чемпионату мира по футболу, в ближайшее время она будет представлена общественности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда Банка России Ольгу Скоробогатову.

«Мы в этом году к ЧМ-2018 будем выпускать памятную банкноту, ее разработка уже завершена, в ближайшее время сделаем анонс», — сказала Скоробогатова.

Чемпионат мира по футболу 2018 года в России стартует 14 июня. Матчи чемпионата пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.