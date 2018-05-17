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Названо число мексиканских болельщиков на ЧМ-2018
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Около 40 тыс. мексиканцев приедут на ЧМ-2018 в Россию 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Чемпионат мира по футболу в России собираются посетить около 40 тыс. болельщиков из Мексики. Об этом в четверг сообщил председатель Сената Национального конгресса (парламента) Мексики Эрнесто Хавьеро Кордеро Арройо в ходе встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
"Где-то около 40 тыс. мексиканских болельщиков приедут [на чемпионат мира по футболу], они очень воодушевлены. Возможно, слегка шумные, но люди достаточно дружелюбные", — сказал он.
"Мы рады видеть на чемпионате мира и болельщиков, и команду Мексики", — ответил Володин.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Сборная Мексики сыграет с командами Германии (17 июня, Москва), Южной Кореи (23 июня, Ростов-на-Дону) и Швеции (27 июня, Екатеринбург).
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