Тренировочная база сборной Коста-Рики введена в эксплуатацию в Петербурге перед ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. / ТАСС /. Тренировочная база для сборной Коста-Рики, которая расположена в городе Павловск, входящего в состав Петербурга, ввели в эксплуатацию в преддверии чемпионата мира по футболу в России. Об этом сообщили в комитете по строительству Санкт-Петербурга.

"Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта адресной инвестиционной программы — тренировочная площадка Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Центр физической культуры, спорта и здоровья „Царское село“, по адресу: Пушкинский район, Санкт-Петербург, город Павловск, улица Госпитальная, дом 24», — сообщили в пресс-службе комитета.

Как пояснили ТАСС в комитете, база в Павловске стала последней введенной в эксплуатацию тренировочной площадкой для иностранных сборных, которые разместятся в Петербурге во время мирового первенства. Ранее власти получили разрешение на ввод в эксплуатацию базы для сборной Англии в Зеленогорске и команды Южной Кореи в Ломоносове.

Также на территории Петербурга будет тренироваться сборная Саудовской Аравии — она разместится на площадке футбольного клуба «Зенит» в Удельном парке. В Ленинградской области, в поселке Рощино, будет базироваться сборная Хорватии.

Первый домашний в истории России чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира, включая полуфинал и матч за третье место. Игры пройдут на стадионе «Санкт-Петербург» на Крестовском острове.