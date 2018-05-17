Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о конфликте с главным тренером сборной РФ Станиславом Черчесовым. Как сообщает Sports.ru, ссора произошла, когда футболист играл за «Динамо», а наставник тренировал этот клуб.

По словам Денисова, за неделю до игры с «Зенитом» он лечил в Петербурге поврежденную икроножную мышцу, но Черчесов вызвал его на матч. Во время подготовки к игре футболисту делали уколы.

Когда Денисов приехал на игру, оказалось, что полузащитника Артура Юсупов, уже подписавшего контракт с «Зенитом», тренер оставил на скамейке запасных. Денисов и Юсупов всегда играли в паре, кроме того, на тот момент Юсупов был лучшим в команде.

«Я говорю: «Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?» — рассказал спортсмен.

По его словам, после этого Черчесов заявил, что он «не Спаллетти», и быстро поставит Денисова на место. «Пошли в душ — я тебе там шею сломаю», — процитировал тренера Денисов.

Когда за Денисова вступился Юсупов, Черчесов якобы сказал:

«Иди *** отсюда! Ты вообще говно и стал футболистом, только когда я сюда пришел».

По словам футболиста, после этого тренер «орал» еще десять минут, и Денисов уехал.