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Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым
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Денисов рассказал о конфликте с Черчесовым 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Капитан «Локомотива» Игорь Денисов рассказал о конфликте с главным тренером сборной РФ Станиславом Черчесовым. Как сообщает Sports.ru, ссора произошла, когда футболист играл за «Динамо», а наставник тренировал этот клуб.
По словам Денисова, за неделю до игры с «Зенитом» он лечил в Петербурге поврежденную икроножную мышцу, но Черчесов вызвал его на матч. Во время подготовки к игре футболисту делали уколы.
Когда Денисов приехал на игру, оказалось, что полузащитника Артура Юсупов, уже подписавшего контракт с «Зенитом», тренер оставил на скамейке запасных. Денисов и Юсупов всегда играли в паре, кроме того, на тот момент Юсупов был лучшим в команде.
«Я говорю: «Саламыч, вы знаете, что я колю уколы. Почему из-за каких-то документальных вопросов не играет наш лучший футболист?» — рассказал спортсмен.
По его словам, после этого Черчесов заявил, что он «не Спаллетти», и быстро поставит Денисова на место. «Пошли в душ — я тебе там шею сломаю», — процитировал тренера Денисов.
Когда за Денисова вступился Юсупов, Черчесов якобы сказал:
«Иди *** отсюда! Ты вообще говно и стал футболистом, только когда я сюда пришел».
По словам футболиста, после этого тренер «орал» еще десять минут, и Денисов уехал.
Комментарии29  Ещё 10 источников 
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