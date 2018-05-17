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Для гостей ЧМ-2018 подготовили аудиогиды
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Для гостей ЧМ-2018 подготовили аудиогиды для путешествий на электричках 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) к чемпионату мира по футболу 2018 года подготовила аудиогиды по 11 маршрутам, переведя информацию аудиоэкскурсий "Говорящие электрички" на английский язык, сообщила РИА Новости в четверг пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.
На данный момент пассажиры ЦППК могут прослушать три аудиоэкскурсии "Говорящие электрички" на английском языке: "Голицыно — Захарово", "Владимир: в пути и на прогулке", "Коломна: в пути и на прогулке". По словам представителя компании, новые аудиогиды на английском будут адресованы тем, кто отправляется в Рязань, Серпухов, Звенигород, Сергиев Посад, Новый Иерусалим, Калугу, Ожерелье, Орехово-Зуево, Дмитров, Александров и Коломну. Все аудиогиды компании доступны в специальном разделе туристического портала ЦППК и приложении izi.travel.
Попова подчеркнула, что компания создает все условия для того, чтобы гости из других стран, приезжающие на ЧМ-2018, могли познакомиться с историей и культурой Подмосковья и соседних областей.
"Путешествия на железнодорожном транспорте — это быстро и удобно. Всего за пару часов комфортабельные электропоезда ЦППК доставят туристов в Дмитров, Коломну, Рязань, Тулу, Калугу и другие города, где расположены десятки музеев, усадеб, монастырей и природных комплексов", — рассказала она.
Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов согласился, что пригородные железнодорожные путешествия с аудиогидами являются привлекательным предложением, которое может стать широко востребованным туристами.
"Поезд является удобным для туризма транспортным средством. Из окна вагона можно увидеть регион во всем его многообразии, а "мобильный экскурсовод" в увлекательной и доступной форме расскажет об истории, культуре и достопримечательностях местности, по которой движется поезд. Это очень интересный и комфортный формат турпродукта", — считает он.
"В период таких массовых мероприятий, как чемпионат мира по футболу 2018, выпуск аудиогидов на английском языке — своевременное решение. Этот продукт будет пользоваться популярностью в первую очередь у туристов, предпочитающих самостоятельные путешествия", — отметила глава регионального отделения Российского союза туриндустрии по Московской области Марина Лабутина.
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