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Бывшая жена Кержакова отреагировала на его развод
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Бывшая жена Кержакова отреагировала на его развод 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Бывшая жена Александра Кержакова и мать его старшего сына Екатерина Сафронова прокомментировала разрыв экс-футболиста с Миланой Тюльпановой.
О разрыве Кержакова с третьей женой стало известно несколько дней назад. Милана оставила комментарий в соцсети, что они с футболистом уже давно не вместе, и назвала его «абсолютно падшим, недостойным уважения человеком».
Вторая по счету супруга Александра Кержакова Екатерина Сафронова заявила, что абсолютно не удивлена такому финалу, поскольку общалась с Миланой и знала, что в их отношениях не все гладко.
«Я много знаю, что происходит в их семье. Могу сказать одно — вовремя меня Бог отвел от этого мужчины. Причем так же считают наши общие с ним друзья. Говорят мне об этом, мол, тебе еще повезло», — рассказала она изданию «Московский комсомолец».
Сафронова назвала Милану Тюльпанову «нормальной девушкой», которая совершила ошибку, связав свою жизнь с Кержаковым.
«Она ведь понимала, какое у него нехорошее прошлое с предыдущими женами. Еще недавно мои слова в отношении футболиста никто не воспринимал серьезно. Я кричала в никуда. Окружающим было трудно поверить, что такой няшка с обложки может быть страшным человеком», — сказала экс-жена футболиста.
Напомним, что Александр Кержаков был женат трижды. От первой жены Марии Головой у него есть 13-летняя дочь Дарья. Во втором, гражданском, браке с Екатериной Сафроновой родился сын Игорь. Когда Игорю исполнился один год, Кержаков потребовал лишить Сафронову родительских прав, обвинив в употреблении наркотиков. В 2015 году футболист женился на Милане Тюльпановой, в апреле 2017 года у пары родился сын Артемий.
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