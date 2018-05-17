Бывшая жена Кержакова отреагировала на его развод

О разрыве Кержакова с третьей женой стало известно несколько дней назад. Милана оставила комментарий в соцсети, что они с футболистом уже давно не вместе, и назвала его «абсолютно падшим, недостойным уважения человеком».

Вторая по счету супруга Александра Кержакова Екатерина Сафронова заявила, что абсолютно не удивлена такому финалу, поскольку общалась с Миланой и знала, что в их отношениях не все гладко.

«Я много знаю, что происходит в их семье. Могу сказать одно — вовремя меня Бог отвел от этого мужчины. Причем так же считают наши общие с ним друзья. Говорят мне об этом, мол, тебе еще повезло», — рассказала она изданию «Московский комсомолец».

Сафронова назвала Милану Тюльпанову «нормальной девушкой», которая совершила ошибку, связав свою жизнь с Кержаковым.

«Она ведь понимала, какое у него нехорошее прошлое с предыдущими женами. Еще недавно мои слова в отношении футболиста никто не воспринимал серьезно. Я кричала в никуда. Окружающим было трудно поверить, что такой няшка с обложки может быть страшным человеком», — сказала экс-жена футболиста.

Напомним, что Александр Кержаков был женат трижды. От первой жены Марии Головой у него есть 13-летняя дочь Дарья. Во втором, гражданском, браке с Екатериной Сафроновой родился сын Игорь. Когда Игорю исполнился один год, Кержаков потребовал лишить Сафронову родительских прав, обвинив в употреблении наркотиков. В 2015 году футболист женился на Милане Тюльпановой, в апреле 2017 года у пары родился сын Артемий.