Экс-игрок «Локомотива» вошел в расширенную заявку сборной Марокко на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар определился с расширенной заявкой команды на чемпионат мира по футболу в России, сообщает ТАСС

В список из 26 футболистов вошел бывший полузащитник московского «Локомотива» Мбарк Буссуфа.

Вратари: Мунир Мохамеди ("Нумансия"), Яссин Буну ("Жирона"), Ахмед Тагнаути ("Иттихад Танжер").

Резервный игроки: Уалид Эль-Хаджам ("Амьен"), Нуссайр Мазрауи ("Аякс"), Юссеф Эн-Несири ("Малага").

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Марокко сыграет в группе B с командами Португалии, Испании и Ирана.