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Экс-игрок «Локомотива» вошел в расширенную заявку сборной Марокко на ЧМ-2018
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Экс-игрок «Локомотива» вошел в расширенную заявку сборной Марокко на ЧМ-2018 

Газета.Ru 18 мая 2018
Фото: Газета.Ru
Главный тренер сборной Марокко Эрве Ренар определился с расширенной заявкой команды на чемпионат мира по футболу в России, сообщает ТАСС.
В список из 26 футболистов вошел бывший полузащитник московского «Локомотива» Мбарк Буссуфа.
Вратари: Мунир Мохамеди ("Нумансия"), Яссин Буну ("Жирона"), Ахмед Тагнаути ("Иттихад Танжер").
Защитники: Мехди Бенатиа ("Ювентус"), Ромен Сес ("Вулверхэмптон"), Мануэл да Кошта ("Истанбул Башакшехир"), Ашраф Хакими ("Реал"), Бадр Банун ("Раджа Касабланка"), Хамза Мендиль ("Лилль").
Полузащитники: Набиль Дирар ("Фенербахче"), Юсеф Аит Беннассер ("Кан"), Мехди Карсела-Гонсалес ("Стандард"), Карим Эль-Ахмади, Софьян Амрабат (оба — «Фейеноорд»), Юнес Беланда ("Галатасарай"), Хаким Зиеш ("Аякс"), Файчал Файр ("Хетафе"), Нордин Амрабат ("Леганес"), Мбарк Буссуфа ("Аль-Джазира"), Амин Арит ("Шальке").
Нападающие: Азиз Бухаддуз ("Санкт-Паули"), Халид Бутаиб ("Йени Малатьяспор"), Айюб Эль-Кааби ("Ренессанс Беркан").
Резервный игроки: Уалид Эль-Хаджам ("Амьен"), Нуссайр Мазрауи ("Аякс"), Юссеф Эн-Несири ("Малага").
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Марокко сыграет в группе B с командами Португалии, Испании и Ирана.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш определился с итоговой заявкой команды на чемпионат мира 2018 года.
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