Фернандеш вошел в состав Португалии на ЧМ

Футболист «Локомотива» Фернандеш вошел в окончательный состав сборной Португалии на ЧМ

Полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш вошел в окончательную заявку сборной Португалии по футболу на чемпионат мира 2018 года, который пройдет в России. Об этом сообщает пресс-служба Португальской футбольной федерации.

В победном для "Локомотива" сезоне-2017/18 чемпионата России Фернандеш провел 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал шесть голевых передач. Игрок дебютировал за национальную команду в феврале 2005 года в матче против ирландцев (0:1). Всего за команду Португалии он сыграл 12 игр и отличился три раза.

Состав сборной Португалии

защитники — Бруну Алвеш ("Рейнджерс", Шотландия), Седрик Суареш ("Саутгемптон", Англия), Жозе Фонте ("Далянь Ифан", Китай), Мариу Руи ("Наполи", Италия), Пепе ("Бешикташ", Турция), Рафаэл Геррейру ("Боруссия", Дортмунд, Германия), Рикарду Перейра ("Порту"), Рубен Диас ("Бенфика");

полузащитники — Мануэл Фернандеш ("Локомотив", Россия), Адриен Силва ("Лестер", Англия), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Жоау Мариу ("Вест Хэм", Англия), Жоау Моутинью ("Монако"), Вильям Карвалью ("Спортинг");

нападающие — Андре Силва ("Милан", Италия), Бернарду Силва ("Манчестер Сити", Англия), Криштиану Роналду "Реал" , Испания), Желсон Мартинш ("Спортинг"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия", Испания), Рикарду Куарежма ("Бешикташ", Турция).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Португалии сыграет в группе В с командами Испании (15 июня, Сочи), Марокко (20 июня, Москва, "Лужники") и Ирана (25 июня, Саранск).