Отец экс-игрока «Спартака» избивал футболисток

Футболистки воронежской «Энергии» рассказали, что наставник команды, отец бывшего игрока «Спартака» Иван Саенко-старший применял к ним силу во время тренировок. Об этом сообщает Sports.ru.

Неназванные собеседники издания, знакомые с Саенко-старшим, подтвердили, что он был «тираном».

Футболистка Екатерина Завадкина рассказала Sports.ru , что он был «достаточно грубым» тренером. По словам спортсменки, он бил ее один раз, но она «сама была виновата, что-то не так сделала». Она утверждает, что наставник ударил ее палкой и пообещал, что она «получит сильнее», если не будет бегать.

Спортсменка Оксана Шмачкова отметила, что Саенко-старший «кричал и бил не потому, что был тупорылый», у него просто был такой «метод».

По словам отца Шмачковой, однажды он узнал от жены, что тренер избил их дочь. Он поехал на тренировочную базу, встретился с Саенко-старшим, и тот начал «пугать» его, обещая «порвать» и «оторвать голову».

Футболистка Ирина Петряева отметила, что спортсменкам, которых тренировал Саенко «приходилось платить ущемлением личной свободы» за «материальную обеспеченность». Олеся Машина вспомнила, что прямо во время игры он обзывал ее «алкашкой». Она подтвердила, что «были случаи» рукоприкладства.

Ирина Саратовцева, игравшая в «Энергии» в 2011 году, назвала Саенко-старшего хорошим человеком. По ее словам, он не бил футболисток, мог только «матом со злости сказать, но это тренировочный процесс». Она предположила, что он «когда-то раньше мог стукнуть», когда был моложе, а «сил и дури было больше».

Женский футбольный клуб «Энергия» пять раз становился чемпионом России, стал обладателем семи Кубков страны и два раза выходил в четвертьфинал женской Лиги чемпионов.