Предсказан результат сборной РФ на ЧМ-2018

Банк UBS представил исследование под названием «Инвестирование и футбол», в котором при помощи компьютерного моделирования предсказал победителя чемпионата мира по футболу 2018 года. Исследование опубликовано на официальном сайте швейцарской кредитной организации.

Прогнозируя возможные исходы матчей, банкиры учитывали места, которые каждая из команд-участниц занимает в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Так, с 60-процентной вероятностью мундиаль выиграют сборные Германии, Бразилии или Испании. Шансы немцев составляют 24%, бразильцев — 19,8%, а испанцев — 16,1%.

Также в пятерку главных претендентов входят англичане (8,5%) и французы (7,3%). Шестое-восьмое места достались Бельгии, Аргентине и Португалии, девятое разделили сразу три команды— Уругвай, Швейцария и Мексика, — а на 10-м расположились Италия и хозяйка мирового первенства Россия. Шансы итальянцев и россиян на победу оценены в 1,6%.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде и Саранске.