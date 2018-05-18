Русские болгерл: впервые мячи футболистам на ЧМ будут подавать девочки

Чемпионат мира по футболу в России еще не стартовал, а организаторы турнира продолжают удивлять. Впервые на мундиалях мячи футболистам во время игр будут подавать не только мальчики, но и девочки.

Девочки из команды «Кадеты» Татарстана сегодня считают себя самыми счастливыми на земле. Именно им доверена небольшая, но очень ответственная роль на матче открытия предстоящего чемпионата мира.

Вместе они играют уже три года и за это время несколько раз становились призерами региональных и всероссийских турниров. Особенно ценно, что «Кадетов» себе в помощники выбрали лично игроки сборной России, и для девочек это стало полной неожиданностью. Правда, девчонкам доверили обслуживать лишь один матч чемпионата мира. На всех остальных мячи подавать будут мальчики. К примеру, на финал мундиаля пригласили победителей знаменитого турнира «Кожаный мяч» — псковскую команду «Стрела».

Без скандала как без ног Беспощадный российский футбол

Для юных помощников лучших футболистов мира это целое событие. Но стоит помнить, что участь болбоя не всегда так хороша, как кажется.

Особенно осторожными нужно быть тем, кто будет работать на матчах сборной Бельгии. Ее лидер Эден Азар с болбоями не церемонится. Паренек Чарли Морган не даст соврать. Именно ему несколько лет назад досталось от Азара. Впрочем, за свою несдержанность бельгиец тут же был удален с поля.

А вот девушка Фернанда Майя, напротив, любимица у игроков бразильского клуба «Ботафого». Однажды ее оперативность в подавании мячей позволила команде быстро начать атаку и забить победный гол. Фернанда сразу стала звездой и даже засветилась в нескольких телешоу.

Еще больший успех ждал болбоя из Австралии. Во время матча Кубка Азии между сборными Китая и Саудовской Аравии в ворота команды из Поднебесной назначили пенальти. Мальчик подсказал вратарю, в какой угол будет бить соперник, и оказался прав. Китай тот матч выиграл, а паренька позже даже пригласили на тренировку сборной и буквально завалили подарками.

Болбои появились в футболе почти сто лет назад. Поначалу это были исключительно игроки детских академий, но сейчас к обслуживанию матчей привлекают и волонтеров.

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