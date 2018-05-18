Венгер выступит в роли эксперта на чемпионате мира-2018

Венгер поработает экспертом для BeIN Sports.

Французский специалист покинул «Арсенал» по окончании сезона АПЛ спустя 22-х лет работы в клубе.

Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2019 года в 11 городах страны.