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Венгер выступит в роли эксперта на чемпионате мира-2018
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Венгер выступит в роли эксперта на чемпионате мира-2018 

Советский спорт 3 часа назад
Венгер поработает экспертом для BeIN Sports.
Французский специалист покинул «Арсенал» по окончании сезона АПЛ спустя 22-х лет работы в клубе.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2019 года в 11 городах страны.
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