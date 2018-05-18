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Болельщики ЧМ‑2018 смогут бесплатно ездить на электричках только в день матчей в Москве
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Болельщики ЧМ‑2018 смогут бесплатно ездить на электричках только в день матчей в Москве 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Пригородные электрички в Московской области будут перевозить болельщиков бесплатно только в день матчей в Москве, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Пригородные компании будут перевозить бесплатно пассажиров с билетами и паспортом болельщика только в день игры в Москве», — сказал собеседник агентства.
Чемпионат мира по футболу FIFA пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».
Ранее сообщалось, что власти Подмосковья разработали специальные туристические программы для болельщиков на чемпионате мира-2018 по футболу, предполагается также запуск специализированных электричек, брендированных под ЧМ-2018.
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