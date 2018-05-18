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Умер Станислав Беликов
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Умер Станислав Беликов 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Fotolia
В Санкт-Петербурге на 81-м году жизни скончался полузащитник экс-футболист «Зенита» и ленинградского «Динамо» Станислав Беликов. Сообщение о смерти спортсмена появилось в соцсетях «Зенита».

«Зенит» выражает соболезнования родным и близким Станислава Яковлевича Беликова. Бывший полузащитник сине-бело-голубых скончался 18 мая на 81-м году жизни. Хавбек оборонительного плана был приглашен в «Зенит» из родного Тамбова. Мог стать баскетболистом: в 20 лет выступал за одну из сборных на Спартакиаде РСФСР, но в итоге выбрал футбол. Обычно Беликов играл персонально против звезд соперника. Всего за «Зенит» с 1961 по 1966 год сыграл 136 матчей. После завершения игровой карьеры работал тренером в ленинградском «Динамо», а с середины 1970-х — в школе «Смена» и спортинтернате. В разное время тренировал девять зенитовских чемпионов СССР 1984 года.

Публикация от  zenit_spb (@zenit_spb)

С 1961 по 1966 год Беликов провел за «Зенит» 136 матчей. После завершения игровой карьеры работал тренером в ленинградском «Динамо», а с середины 1970-х — в школе «Смена» и спортинтернате. В разное время тренировал девять зенитовских чемпионов СССР 1984 года. Среди его воспитанников — Олег Саленко и Сергей Дмитриев.
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