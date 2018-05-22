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Смолов рассказал об обиде на Черчесова
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Смолов рассказал об обиде на Черчесова 

Газета.Ru
Фото: РИА Новости
Нападающий "Краснодара" и сборной России Федор Смолов признался, что был обижен на главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, когда играл под его руководством в московском "Динамо", сообщает "Советский спорт".
"Я сильно обиделся после того, как Черчесов мне сказал уходить из "Динамо". У меня был последний год контракта. Я объективно понимаю, что я точно не хуже ряда игроков. Закончился чемпионат мира, вернулись ребята. Я не попадаю даже в заявку команды. У меня было полное опустошение. В тот момент и состоялся разговор об аренде", — сказал Смолов в эфире программы "Foot'больные люди".
Футболист отметил, что перестал обижаться на специалиста после того, как начал стабильно забивать в "Краснодаре" и сборной.
Форвард считает, что в тот момент он не мог конкурировать с партнерами по линии нападения Александром Кокориным и Кевином Кураньи.
"Сейчас я равнодушно принимаю информацию о новых клубах. Я уже устал от вопросов относительно моего будущего. Все эти разговоры начались еще до Кубка конфедераций и не прекращаются весь год. Реально устал и не хочу сейчас это все обсуждать", — добавил Смолов.
Ранее Смолов рассказал об отрицательном влиянии Виктории Лопыревой на его карьеру.
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