Сборная Турции объявила состав на матч с Россией

Сборная Турции по футболу огласила состав, который примет участие в товарищеских матчах против России, Ирана и Туниса, сообщает "Советский спорт".
Голкиперы: Окан Коджук ("Истанбулспор"), Серкан Кырынтылы ("Коньяспор"), Волкан Бабаджан ("Истанбул Башакшехир").
Защитники: Шенер Озбайраклы, Мехмет Топал, Хасан Али Калдырым (все — "Фенербахче"), Мехмет Зеки Челик ("Истанбулспор"), Чаглар Сёюнджю ("Фрайбург", Германия), Эртугрул Эрсой ("Бурсаспор"), Каан Айхан ("Фортуна", Германия), Омер Байрам ("Акхисар Беледиеспор").
Полузащитники: Абдюлкадир Омюр, Окай Йокушлу, Юсуф Языджы (все — "Трабзонспор"), Дженгиз Ундер ("Рома", Италия), Дениз Тюрюч ("Кайсериспор"), Эмре Акбаба ("Аланьяспор"), Ифран Джан Кахведжи, Махмут Текдемир (оба — "Истанбул Башахшехир"), Огузхан Озякуп ("Бешикташ"), Таркан Сербест ("Аустрия", Австрия), Хакан Чалханоглу ("Милан", Италия), Кенан Караман ("Ганновер", Германия), Сердар Гюрлер ("Османлыспор"), Юнус Маллы ("Вольфсбург", Германия).
Нападающие: Дженк Тосун ("Эвертон", Англия), Умут Булут ("Кайсериспор").
Сборная России сыграет против Турции пятого июня на "ВЭБ-арене".
Ранее на базу сборной России в Новогорске приехали допинг-офицеры.