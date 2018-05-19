Роналду ждет тюрьма или Россия

Снял сливки

Криштиану Роналду имеется реальный шанс не просто пролететь мимо чемпионата мира в России. Перед пятикратным обладателем «Золотого мяча» маячит перспектива получать информацию о происходящем на мундиале, находясь за решеткой. «Лента.ру» — о накопившихся налоговых проблемах португальца.

Не такой, как все

Трудно представить мировое первенство без Роналду, который воспринимается уже не просто как виртуоз финта, беспощадный голеадор и весьма нескромный в оценке собственных добродетелей игрок. Криштиану — один из самых крутых брендов мирового футбола, не только его сегодняшней версии, но и более чем столетней истории самой популярной на планете игры с мячом.

Без своего фирменного упрямства капитан португальской сборной не достиг бы, наверное, и четверти тех вершин, что занесены им в список покоренных. Но порой это же самое упрямство ставит лидера мадридского «Реала» на край пропасти.

Вот и сейчас Криштиану готовится к мундиалю, рискуя оказаться не участником его, а зрителем, причем созерцающим главное футбольное действо четырехлетия по телевизору не в своем комфортабельном жилище, а в тюремной камере. Над головой Криштиану занесен дамоклов меч испанской налоговой службы , от которого, как выясняется, не спасают ни громкое имя, ни могущественные покровители, ни мировая слава.

Только деньги могут спасти «гиганта футбольной мысли» — деньги, которые он задолжал испанскому бюджету и никак не хочет отдавать.

Криштиану Роналду не похож на остальных и всегда старался подчеркивать свое отличие. Преимущественно игрой и голами, но если кто не догонял — для таких изредка приходилось озвучивать: «Я красивый, богатый и великий футболист. Все остальные мне просто завидуют!»

Постепенно уверенность переросла в самоуверенность, в результате чего в приведенную выше крылатую фразу добавилось слово «умный», на уровне подсознания превратившееся в «самый умный». Умнее фискальной государственной службы, которая, кажется, считать чужие деньги умеет лучше, чем кто бы то ни было, но до поры до времени не засвечивает своих выдающихся способностей.

Криштиану в Испании был далеко не первым, кто решил «торговать лицом» — то есть получать вознаграждение за использование собственного имиджа в рекламе, промоакциях и прочем. И не первым, кто склонился к мнению, что хранить заработанное в офшоре не только надежнее, но и куда прибыльнее. Но до последнего времени португалец был единственным из тех, кто связался с «налоговым раем» — paraíso fiscal (как в пиренейском королевстве называют территории с минимизированным уровнем налогообложения — прим. «Ленты.ру») и не испытывал от этой связи никаких проблем.

Отношение у испанских налоговиков к офшорам двоякое. С одной стороны они не устают повторять, что «двигать средства через paraíso fiscal означает существенно недогружать бюджет государства обязательными отчислениями». С другой — признают, что регистрация предприятий в офшорных зонах не выходит (по крайней мере, пока) за границы законодательства королевства.

При всем при этом к уходящим из-под налогообложения фирмам подход у испанских фискалов все-таки разный. Компаниям, реально ведущим предпринимательскую (производственную, торговую или банковскую деятельность), палки в колеса не ставят. Именно потому всей Испании хорошо известно, что 33 из 35 крупнейших фирм страны, являющихся основателями и главными фигурами фондовой биржи королевства, имеют разветвленную сеть офшорок. Признаваемых совершенно легальными «дочками». Лидером по количеству офшорных «детей» является крупнейший частный банк страны Santander (72 конторы). Второе место занимает мощнейшая строительная корпорация ACS (71). Входящий в тройку лидеров банк BBVA сильно отстает от конкурентов (43), как и идущая четвертой нефтедобывающая компания REPSOL (42). «Рейтинг по офшоркам» практически полностью совпадает со списком, в котором испанские фирмы можно расположить по степени влияния на экономику страны.

Предприятия, которые регистрировали за рубежом спортсмены, признаются структурами испанского Минфина «инструментальными», то есть служащими одной-единственной цели — сокрытию доходов от налогообложения. Естественно, что бороться с такими фирмами — святая обязанность фискалов.

Охота на деньги звезд разворачивалась неспешно: надо же было дать «кабанчику» поднакопить жирку, а уж по достижении «товарного веса» и забивать его. Первые «выстрелы», произведенные испанскими налоговиками по звездам относительно небольшого масштаба, были пристрелочными. Под горячую руку борцов за наполнение бюджета попали игроки, из которых можно было составить целую достойную команду: Икер Касильяс, Алексис Санчес , Радамель Фалькао, Лука Модрич , Хаби Алонсо, Марсело Виейра, Рикарду Карвалью . А тренером к ним определить небезызвестного Жозе Моуринью. Все члены этого «футбольного клуба неплательщиков налогов» оказались должны испанской казне от миллиона евро до двух каждый. Которые возмещали, практически не вступая в споры с минфиновской структурой. И правильно — себе дороже конфликтовать с налоговиками.

Не настроен был долго бодаться, доказывая, что «не уклонялся, не регистрировал и не выводил за рубеж», и звезда «Барселоны» Лионель Месси , но его просто так не отпустили. Во-первых, потому что сумма аргентинца была посерьезнее — более 4 миллионов. А во-вторых (в этом, правда, сильнее убеждена каталонская пресса, чем СМИ остальной Испании), тут не обошлось без закулисных игр руководства заклятых друзей барселонцев из мадридского «Реала».

Когда дело Месси, казалось, катилось по привычной дорожке к спокойному финалу с выплатой форвардом недоплаченного (плюс штраф), в ситуацию вмешалась Марта Сильва Лапуэрта, участвовавшая в судебном процессе в качестве адвоката со стороны государства. Парадоксально, но факт: обвинитель предложил перевести дело Месси из уголовного поля в административное и наказать футболиста «рублем» (в смысле, евро, конечно). А защитник потребовала вынесения приговора с наказанием в виде лишения свободы.

Каталонские СМИ моментально разыскали фотографии Лапуэрты, общающейся с президентом «Реала» Флорентино Пересом, и вспомнили, что Марта в первое пришествие Флорентино в кресло главы «сливочных» служила в клубе одним из директоров. Природа зловредности адвокатши, таким образом, была журналистами установлена, а имидж Переса несколько подпорчен. Хотя он этот эпизод пережил без особых тревог.

Несбывшиеся (почти) надежды

Наконец дошла очередь и до самой крупной добычи — Роналду, которому налоговики насчитали незаконный вывод в офшорки (по данным прессы) 150 миллионов евро. Доказательств, правда, блюстителям финансовой дисциплины удалось собрать на значительно меньшую сумму, но и при этом доказанный размер недоимки впечатлял — 14,7 миллиона. И уж если для Хаби Алонсо, чья недоплата составляла 3 миллиона, прокурор запрашивает пять лет тюрьмы, то можно представить, что грозит Роналду.

Португалец среди спортсменов, уличенных испанскими налоговыми органами в несоблюдении финансового законодательства, стал единственным, кто решил идти до конца, доказывая свою невиновность.

Мало кто из анонимных экспертов, опрашиваемых газетными корреспондентами, сомневается, что Роналду чувствовал себя сильным, потому что ощущал плечо Переса. Функционер, как считал бомбардир «сливочных», должен был предпринять все необходимые закулисные меры, чтобы обелить образ своего любимца. Флорентино, между прочим, не просто руководитель самого титулованного испанского клуба. Он еще и постоянный член первой десятки испанских миллиардеров, а также президент и главный акционер той самой ACS, что упоминалась выше. Так что уровень возможностей главного «реалиста» можно представить.

Но фокус в том, что у бизнесменов любимцев не бывает. Есть фигуры, приносящие им успех и запланированные доходы. Криштиану, которому в момент начала судопроизводства против него, шел уже 33-й год, перестал быть ферзем Переса. Стареющие звезды первой величины — точно такой же использованный материал, как звезды второго и третьего порядка. А Роналду к тому же предложил погасить свой долг казне за счет средств клуба. Что стало, похоже, каплей, переполнившей чашу терпения руководства «Реала».

Криштиану, неожиданно для себя, оказался один на один с правосудием. Конечно, при поддержке команды адвокатов, которые предлагали ему не считать себя выше, хитрее и умнее других футболистов, попадавших под пресс налоговой. И повторить их путь покаяния и расплаты деньгами за ошибки.

С сентябрьских слушаний португалец вышел ошарашенным, но не потерявшим веру в то, что «ладно, пусть я потеряю деньги, но не попорчу биографию уголовным наказанием». Однако сроки финансового решения вопроса к тому времени уже прошли: откупиться можно только до момента начала слушаний. На стадии расследования.

Все?

А вот и нет! В марте нынешнего года Криштиану отправил в отставку всех своих не справившихся с задачей адвокатов. А после того, как на заседании 23 марта все свидетели, выступавшие на его стороне, вдруг разом перешли на другую сторону баррикад, нанял на должность переговорщика Хосе Антонио Чоклана, бывшего магистра Национального суда, известного своим умением приводить спорящие стороны к общему знаменателю.

Однако и тут чудо не свершилось.

Возможно, только пока. Криштиану Роналду все-таки не рядовая фигура. Футбольный бренд. Заметная часть мировой футбольной истории. И лицо, необходимое стартующему в июне чемпионату мира. До начала которого португалец кровь из носу хочет закрыть проблему и забыть ее, как страшный сон. Дата финальных слушаний пока не определена. По информации некоторых газет (неофициальной, разумеется), последнее заседание суда может состояться в первых числах июня. Чтобы на нем не прозвучал приговор со словами «назначить в качестве наказания … лет лишения свободы», Криштиану готов на все. Это самое «все», по подсчетам разных специалистов, может колебаться в пределах от 30 до 35 миллионов евро. Как считают эксперты из El Mundo, «налоговикам удастся доказать неуплату максимум 12 миллионов, и штраф в этом случае составит еще 24». Надо сказать — по-божески. По закону сумма штрафа может превышать сумму недоимки в четыре раза. Но главное здесь — не деньги. И даже не их количество. А то, что погашение задолженности и выплата компенсации могут позволить Криштиану избежать заключения.

Испанские газеты, распространяя в начале нынешней недели эту новость, утверждали, что «клиент дозрел» и «готов платить практически любую сумму». Накануне уикенда выяснилось, что это далеко не так. Жаба Криштиану все-таки душит, и он, по сведениям El Mundo, предлагает выплатить в казну только сумму насчитанного ему 14-миллионного долга и на этом расстаться с налоговиками. Однако издание не сомневается, что налоговики не согласятся с этим предложением, — зачем принимать исключение, из которого другие уклонисты затем попытаются сделать правило? Тем более, в Испании правительство постоянно повторяет лозунг «налоговая — это мы все», имея в виду население страны. Так что последнее предложение Роналду очень сильно похоже на игру с огнем.

Есть, конечно, еще вариант с переносом слушаний на «после мундиаля». Теоретически — да. А вот практически… До футбола ли будет капитану португальской сборной, когда у него в голове будет сидеть мысль о том, что в Испании его ожидает небо в крупную клетку?