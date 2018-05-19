«Барселона» презентовала новую форму необычным способом 

Испанский футбольный клуб "Барселона" представила новую форму на следующий сезон, сообщает "Советский спорт", со ссылкой на официальный твиттер сине-гранатовых.
Новая форма появилась в небе над Барселоной, закрепленная на дроне — именно так каталонцы презентовали ее болельщикам.
"Барселона" стала чемпионом Испании в сезоне-2017/2018.
One jersey. One city. 10 districts. #TheBallMakesUsMore
🔵🔴 pic.twitter.com/4MYEKLarq4— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 19 мая 2018 г.
Ранее Месси попросил у "Барселоны" игрока "Ювентуса".