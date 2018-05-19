«Барселона» презентовала новую форму необычным способом

Испанский футбольный клуб "Барселона" представила новую форму на следующий сезон, сообщает "Советский спорт" , со ссылкой на официальный твиттер сине-гранатовых.

Новая форма появилась в небе над Барселоной, закрепленная на дроне — именно так каталонцы презентовали ее болельщикам.

Ранее Месси попросил у "Барселоны" игрока "Ювентуса".