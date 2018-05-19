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«Барселона» презентовала новую форму необычным способом
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«Барселона» презентовала новую форму необычным способом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Reuters
Испанский футбольный клуб "Барселона" представила новую форму на следующий сезон, сообщает "Советский спорт", со ссылкой на официальный твиттер сине-гранатовых.
Новая форма появилась в небе над Барселоной, закрепленная на дроне — именно так каталонцы презентовали ее болельщикам.
"Барселона" стала чемпионом Испании в сезоне-2017/2018.
Ранее Месси попросил у "Барселоны" игрока "Ювентуса".
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