Над российскими городами ограничили полеты

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) сообщило о введении усиленных мер безопасности и ограничении полетов над городами — участниками матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов», — говорится в сообщении.

Для полетов над такими зонами нужно будет получать разрешение соответствующего регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности.

Для полетов над зонами, попавшими под ограничения, необходимо получать отдельное разрешение от региональных межведомственных штабов по обеспечению безопасности, уточнили в ведомстве.

Данные меры приняты в соответствии с указом президента России от 9 мая 2017 года об усилении мер безопасности в период подготовки и проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.