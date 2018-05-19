Боярский обрушился на Уткина

Боярский пригрозил психушкой Уткину, назвавшему «Зенит» «кладбищем талантов»

По мнению артиста, комментатор c помощью подобных фраз хочет привлечь к себе внимание.

«Ташаеву, конечно, можно идти в другой клуб, но нужно понимать, что он должен идти к тренеру, который его хочет. Не в «Зенит», кладбище талантов», — сказал комментатор.

«Ему не дают работы, потому что он забыт и никому не нужен».

Помимо этого, Боярский предостерёг комментатора от дальнейших громких заявлений.

«Пока он не советует артистам, в какой театр идти, в каком фильме сниматься, пусть пока будет на свободе. Но когда он коснётся артистов — тогда нужно в психиатрическую».