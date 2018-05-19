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Дворкович назвал арену «Санкт-Петербург» лучшим стадионом
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Дворкович назвал арену «Санкт-Петербург» лучшим стадионом 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
Председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу "Россия-2018" Аркадий Дворкович назвал арену "Санкт-Петербург" на Крестовском острове Северной столицы лучшим стадионом.
"Петербург — второй по значимости с точки зрения матчей город чемпионата мира. В Москве пройдут матч открытия и финал, но, тем не менее, в Санкт-Петербурге будет несколько знаковых игр, в том числе, игра сборной России. Здесь, я считаю, лучший стадион. Он более современный и с точки зрения вместимости самый большой", — сказал Дворкович журналистам.
Касаясь подготовки к турниру, председатель оргкомитета сказал, что по графику все фактически готово.
"У нас есть определенный перечень работ, который необходимо завершить до 25 мая, 1 июня и ко 2 июня все стадионы должны быть переданы в пользование оргкомитету от строителей и местных властей. Вы видите, что благоустройство идет везде. Безопасность обеспечивается уже в полной мере, открываются последние транспортные объекты. Мы уверены в полной готовности к ЧМ", — добавил Дворкович.
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