Дворкович назвал арену «Санкт-Петербург» лучшим стадионом

Председатель оргкомитета по подготовке к чемпионату мира по футболу "Россия-2018" Аркадий Дворкович назвал арену "Санкт-Петербург" на Крестовском острове Северной столицы лучшим стадионом.

"Петербург — второй по значимости с точки зрения матчей город чемпионата мира. В Москве пройдут матч открытия и финал, но, тем не менее, в Санкт-Петербурге будет несколько знаковых игр, в том числе, игра сборной России. Здесь, я считаю, лучший стадион. Он более современный и с точки зрения вместимости самый большой", — сказал Дворкович журналистам.

Касаясь подготовки к турниру, председатель оргкомитета сказал, что по графику все фактически готово.