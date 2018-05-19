Тренер «Ростова» Валерий Карпин в третий раз станет отцом

Экс-футболист сборной России и московского "Спартака" Валерий Карпин , который продолжает тренерскую карьеру в клубе премьер-лиги "Ростов", сообщил, что его жена Дарья Гордеева вскоре станет мамой. Пара поженилась в прошлом году и этот брак стал для Карпина третьим, у него есть две дочери от первого брака.

О будущем прибавлении Карпин сообщил в социальной сети Instagram, опубликовал совместную фотографию со своей беременной женой. "Люблю тебя или точнее вас, уже цитируя сериал "НЕмолодой папа". Дарья Гордеева — преподавательница английского языка и певица.