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Карпин в третий раз станет отцом
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Тренер «Ростова» Валерий Карпин в третий раз станет отцом 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Instagram
Экс-футболист сборной России и московского "Спартака" Валерий Карпин, который продолжает тренерскую карьеру в клубе премьер-лиги "Ростов", сообщил, что его жена Дарья Гордеева вскоре станет мамой. Пара поженилась в прошлом году и этот брак стал для Карпина третьим, у него есть две дочери от первого брака.
О будущем прибавлении Карпин сообщил в социальной сети Instagram, опубликовал совместную фотографию со своей беременной женой. "Люблю тебя или точнее вас, уже цитируя сериал "НЕмолодой папа". Дарья Гордеева — преподавательница английского языка и певица.
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